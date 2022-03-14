"Я общался с некоторыми российскими футболистами, с которыми играл в клубе. Они не верят, что могут что-то изменить. Разница в том, что им не нужна эта свобода. Украинцы – свободные люди, они хотят свободы, европейской, свободной жизни.

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А им свобода не нужна, они не готовы бороться за свободу. Их настолько запугали, что они просто не верят, что могут что-нибудь поменять. Да и не хотят этого. Они будут голые-босые ходить в России, у них не будет ничего работать, не будет денег, но они ничего не сделают. Я в этом просто уверен.

Они находятся в информационном вакууме, не знают, во что верить. Даже если хотят поверить в то, что мы говорим, они ничего не изменят. Они в это не верят, им это просто не нужно", – рассказал Дитятьев ТК "Футбол".

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