"Они бегали со скоростью 2000 км в час": Динамо шокировало чемпиона Франции в Лиге чемпионов

Бывший голкипер Ланса Гийом Вармюз поделился мыслями относительно физической формы игроков Динамо в противостоянии с французским клубом.

"Помню матчи против Динамо. Мы на выезде сыграли 1:1, но дома проиграли 1:3. Это была практически сборная – Шевченко, Ребров, Шовковский. Они бегали со скоростью 2000 км в час.

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Я совсем не удивлен, что они тогда так далеко зашли в Лиге чемпионов. Они были очень быстры. Тогда нам не были доступны матча в национальном чемпионате, как сейчас, поэтому мы их плохо знали. Против Шевченко я выиграл два или три матча, но в двух встречах он забил мне дважды.

У него была сила, он чувствовал удар. Он имел что-то особенное. Мы видели, что он много двигается, а когда получал мяч, сразу излучал опасность. Шевченко был неуловим. Он был то справа, то слева, то между линиями, то в глубине. Он был постоянно энергичен", – сказал Вармюз в комментарии изданию France Football.

Напомним, в сезоне 1998/99 Шевченко отличился в обоих матчах Лиги чемпионов против Ланса: дома Андрей открыл счет на 61-й минуте, однако уже через минуту Динамо пропустило в ответ (1:1), а на выезде поставил жирную точку за 5 минут до окончания поединка (3:1).

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