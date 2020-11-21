Напомним, в текущем сезоне руководство АПЛ вернулось к старому правилу с тремя заменами, хотя после паузы в прошлом чемпионате каждая команда могла проводить 5 изменений. Одними из тех, кто хотел бы снова проводить большее количество кадровых корректировок, были Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп. Наставник Шеффилд Юнайтед раскритиковал своих коллег за такую ​​инициативу.

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"Я чувствую невероятое уважение к этим топ-тренерам, потому что они являются успешными и побеждают. Но они – эгоисты, которые заботятся только о своих клубах. Они не будут беспокоиться о Шеффилд Юнайтед, они не будут беспокоиться об Англии.

Они будут заботиться о Ливерпуле, Манчестер Сити и Челси, я понимаю это. Я был бы таким же, но меня беспокоит Шеффилд Юнайтед, и пять замен нам не помогут.

Я не думаю, что простой человек будет слишком сочувствовать игрокам, которые получают 250 тысяч фунтов в неделю, из-за их попадания или непопадания в заявку. Считаю, что это полная чушь", – цитирует Уайлдера Goal.com.

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