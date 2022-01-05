Камерунец воспользовался своим правом на заключение предварительного соглашения с другим клубом, ведь 30 июня станет свободным агентом. Договор Онана с Интером рассчитан до лета 2027 года, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

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По словам журналиста, 25-летний кипер будет зарабатывать 3 млн евро за сезон с учетом налогов. Он присоединится к "нерадзурри" после завершения текущей кампании. Аякс и Интер переход камерунца пока не подтвердили.

Онана является воспитанником Барселоны, но так и не сыграл за первую команду и перебрался в Аякс в 2015 году. В 2020-м вратарь сдал положительный допинг тест и был дисквалифицирован на 12 месяцев.

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