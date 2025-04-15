В контракте каждого игрока Манчестер Юнайтед есть пункт, который автоматически снижает зарплату в случае невыхода команды в Лигу чемпионов. Как информирует The Athletic, основной вратарь "красных дьяволов" Андре Онана был шокирован этим обстоятельством.

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Прошлым летом Онана сильно удивился, когда стал получать от клуба меньшую сумму, чем ту, на которую надеялся. Голкипер даже решил обсудить этот вопрос со спортивным директором клуба Дэном Эшвортом.

Несмотря на это, клуб не может позволить себе продать Онана менее чем за 26 млн фунтов нынешним летом, что также ставит под вопрос его дальнейшую карьеру в команде.

Ранее полузащитник Лиона Неманья Матич назвал Онана "худшим вратарём в истории клуба".

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