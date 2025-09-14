Онана пропустил в дебюте за команду украинцев, но стал лучшим – Трабзонспор уступил Фенербахче с экс-звездой Сити
В воскресенье, 14 сентября, Фенербахче обыграл Трабзонспор в матче 5-го тура чемпионата Турции (1:0).
Чемпионат Турции, 5-й тур
Фенербахче – Трабзонспор – 1:0
Гол: Эн-Несири, 41
На 20-й минуте удален Йокушлы (Трабзонспор)
Матч пятого тура чемпионата Турции между командами-тяжеловесами стал дебютным сразу для двух вратарей-новичков – Эдерсона и Онана. В отличие от бразильца, у камерунца сегодня было много работы. Согласно SofaScore, он стал главным героем встречи (оценка 8,4), несмотря на пропущенный от Эн-Несири гол в конце второго тайма.
Онана официально стал одноклубником трех украинцев
Экс-форвард Севильи сыграл на добивании после дальнего удара экс-полузащитника Шахтера Фреда и сейва Онана. Сложности гостям добавило раннее удаление – уже на 20-й минуте прямую красную карточку заработал центральный защитник Йокушлы.
В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Александр Зубков и Арсений Батагов. Даниил Сикан не попал даже в заявку на игру.