Вратарь Трабзонспора Андре Онана уверенно выступает в Турции и записал в свой актив результативное действие.

Андре Онана летом присоединился к Трабзонспору и успел отыграть за команду Зубкова, Батагова и Сикана в двух матчах.

Трабзонспор с Зубковым и Батаговым не смог обыграть Газиантеп – Онана сделал то, что не удалось украинцам (ВИДЕО)

В игре против Газиантепа камерунский вратарь оформил ассист с 60 метров на Онуачу, и помог команде добыть ничью. Теперь у Онана больше результативных действий, чем у Флориана Вирца, Матеуса Куньи и Беньямина Шешко, за которых Манчестер Юнайтед и Ливерпуль в целом заплатили 275 миллионов евро. Все трое за новые команды не отмечались.

Стоит заметить, Трабзонспор сейчас находится на четвертом месте с 11 баллами после шести туров.