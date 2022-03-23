Камерунец на собственном автомобиле ехал в гостиницу, где базируется национальная команда. Однако по дороге попал в серьезное ДТП. Передние части автомобилей разбиты вдребезги. Очевидно, должным образом сработали системы безопасности, ведь ни один человек не пострадал.

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Сам Онана уже присоединился к сборной Камеруна и готовится к матчу квалификации на ЧМ-2022 против Алжира (матчи состоятся 25 и 29 марта).

К слову, 25-летний голкипер является воспитанником Барселоны, но так и не сыграл за первую команду и перебрался в Аякс в 2015 году. Летом Онана прекратит сотрудничество с амстердамцами, ведь уже подписал контракт с Интером.

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