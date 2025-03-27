Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана не желает продолжать карьеру в Саудовской Аравии в самом расцвете сил.

Андре Онана отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, он решил остаться первым номером в Манчестер Юнайтед. Об этом информирует The Mirror.

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"Манкунианцы" находятся в процессе серьезных перемен под руководством главного тренера Рубена Аморима, у которого есть смелые планы по перестройке своего неэффективного состава. Позиция Онана как основного вратаря Юнайтед, как считается, не находится под угрозой – Аморим намеревается заняться другими позициями.

Контракт Онана с МЮ действителен ещё три года, и он не спешит покидать Олд Траффорд.

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