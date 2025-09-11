Онана официально стал одноклубником трех украинцев
22:56 - Читати українською
Вратарь Андре Онана перешел из Манчестер Юнайтед в Трабзонспор.
Трабзонспор на своем официальном сайте объявил о подписании Андре Онана. Трансфер был осуществлен на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.
Онана дал согласие на переход в команду с тремя украинцами – он будет зарабатывать больше, чем в МЮ
Ранее журналист Бен Джейкобс сообщал, что Онана будет получать в Турции больше, чем в Манчестер Юнайтед. Это станет возможным благодаря подписному бонусу и другим бонусам.
Напомним, что в составе Трабзонспора играют трое украинцев: Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter