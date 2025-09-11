Вратарь Андре Онана перешел из Манчестер Юнайтед в Трабзонспор.

Трабзонспор на своем официальном сайте объявил о подписании Андре Онана. Трансфер был осуществлен на правах бесплатной аренды сроком на один сезон.

Онана дал согласие на переход в команду с тремя украинцами – он будет зарабатывать больше, чем в МЮ

Ранее журналист Бен Джейкобс сообщал, что Онана будет получать в Турции больше, чем в Манчестер Юнайтед. Это станет возможным благодаря подписному бонусу и другим бонусам.

Напомним, что в составе Трабзонспора играют трое украинцев: Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.