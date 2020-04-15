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Онана готов вернуться в Барселону – он является одним из вариантов замены тер Штегену

13:27 62 Читати українською
Онана готов вернуться в Барселону – он является одним из вариантов замены тер Штегену
Онана заменит тер Штегена? / Goal.com

Голкипер Аякса не против снова защищать цвета каталонского клуба, если чемпион Испании решит его вернуть.

Напомним, Онана является воспитанником Барселоны, но в 2015 году перешел в Аякс, где со временем стал основным вратарем. В последнее время появилась информация, что каталонцы могут вернуть 24-летнего камерунца, ведь никак не могут согласовать новый контракт с Марком-Андре тер Штегеном.

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"Неизвестно, как сложится мое будущее. Барселона – это мой дом, и если надо будет вернуться, я вернусь. Но пока до этого далеко. Я – игрок Аякса, поэтому посмотрим, как все сложится, когда закончится сезон", – цитирует камерунца Marca.

Контракт голкипера с Аяксом действителен до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 36 млн евро.

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