Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана дал согласие на трансфер в Трабзонспор.

Андре Онана согласился перейти в аренду в Трабзонспор, информирует Talksport. По данным источника, камерунский вратарь хотел остаться на Олд Траффорд и побороться за место в составе, однако переезд в Турцию, похоже, все же состоится.

Манчестер Юнайтед имеет шанс избавиться Онана – его хочет клуб, за который выступают аж трое украинцев

Как информирует журналист Бен Джейкобс, Онана будет получать в Турции больше, чем в Манчестер Юнайтед. Это станет возможным благодаря подписному бонусу и другим бонусам.

По данным Фабрицио Романо, Онана уже подписал документы на трансфер.

Напомним, что в составе Трабзонспора играют трое украинцев: Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов.

Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли