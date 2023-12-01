Онана боится потерять место в основе МЮ – голкипер готов принять радикальное решение
Камерунский голкипер Андре Онана может пропустить КАН-2023, что состоится в Кот-д'Ивуаре.
Камерунский голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана не хочет ехать на Кубок Африки, который состоится в январе. Об этом пишет Manchester Evening News.
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По информации источников, Онана боится потерять место в основном составе "красных дьяволов".
Стоит отметить, что кроме камерунца в заявке Манчестер Юнайтед есть еще два голкипера: Алтай Байиндир, перебравшийся из Фенербахче и вечный резервист Том Хитон.
КАН-2023 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала.
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