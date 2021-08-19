Виктория Петракова готовится болеть за успех своего отца в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022.

Виктория Петракова, дочь исполняющего обязанности наставника сборной Украины Александра Петракова, занимается диджеингом и более известная под псевдонимом Cavi.

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Девушка дружит со спортом, о чем свидетельствует ее стройная фигура, а также следит за успехами отца. Виктория поддерживала сборную Украины U-20 на чемпионате мира в Польше, где команда Александра Петракова завоевала золотые медали.

Уже 1 сентября "сине-желтые" постараются не разочаровать одну из своих прекрасных фанаток в поединке отбора к ЧМ-2022 против Казахстана.

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