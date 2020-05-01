toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Она – супергерой": 95-летняя прабабушка Сеска вылечилась от коронавируса

00:34 2 Читати українською
"Она – супергерой": 95-летняя прабабушка Сеска вылечилась от коронавируса
Сеск Фабрегас и его прабабушка / фото из соцсетей

Полузащитник Монако сообщил приятную новость. Его прабабушка, несмотря на почтенный возраст, смогла преодолеть COVID-19.

О радостном для своей семьи событии написал сам испанец в Instagram.

"Моя прабабушка – супергерой. Ей 95 лет, и она поборола коронавирус – ее тест оказался отрицательным. Впрочем, это было бы невозможно без помощи врачей и медсестер, которые помогают людям в это трудное для всех нас время.

ПСЖ официально стал чемпионом Франции – итоги досрочно завершенного сезона 2019/20

Благодарю каждого из них за то, что они делают как днем, так и ночью. За ту жертву, которую вы приносите людям. Спасибо. Нет ничего невозможного", – написал 32-летний Фабрегас.

Напомним, недавно коронавирусная инфекция унесла жизни матери Хосепа Гвардиолы. Ей было 82 года.

25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили его

95 years old and she overcame the coronavirus. Yesterday her tests came back negative. My great-grandmother is a superhero but nothing of this would be possible without all the help of the nurses and doctors that are helping all these people. All my respect to everyone of them for what they are doing day and night, a big thank you!!!! ️ • Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superheroína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y vivir un poco mejor en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todas las personas del Remei de Arenys de Munt por el sacrificio tan grande que hacen por estas personas mayores. Todo nuestro respeto!!!! Nada es imposible. Gracias!!!! ️

Допис, поширений Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)

blog_ava
Почеттино получит космическое увеличение зарплаты, если возглавит Ньюкасл – сумма поражает
30 апреля
286
Теги
Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако Франция коронавирус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
15
час
:
33
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук