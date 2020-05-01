"Она – супергерой": 95-летняя прабабушка Сеска вылечилась от коронавируса

Полузащитник Монако сообщил приятную новость. Его прабабушка, несмотря на почтенный возраст, смогла преодолеть COVID-19.

О радостном для своей семьи событии написал сам испанец в Instagram.

"Моя прабабушка – супергерой. Ей 95 лет, и она поборола коронавирус – ее тест оказался отрицательным. Впрочем, это было бы невозможно без помощи врачей и медсестер, которые помогают людям в это трудное для всех нас время.

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Благодарю каждого из них за то, что они делают как днем, так и ночью. За ту жертву, которую вы приносите людям. Спасибо. Нет ничего невозможного", – написал 32-летний Фабрегас.

Напомним, недавно коронавирусная инфекция унесла жизни матери Хосепа Гвардиолы. Ей было 82 года.

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