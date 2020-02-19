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"Он знает меня лучше, чем моя жена", – лучший бомбардир Серии А признался, кому обязан своим достижением

21:05 91 Читати українською
"Он знает меня лучше, чем моя жена", – лучший бомбардир Серии А признался, кому обязан своим достижением
Луис Альберто и Чиро Иммобиле / Фото ФК Лацио

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле рассказал о своих отношениях с партнерами по команде.

"Я нашел общий язык со всеми ребятами в команде, мои партнеры потрясающие. Луис Альберто знает меня лучше, чем моя жена.

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Хоакин Корреа и Фелипе Кайседо – оба мои друзья и исключительные футболисты. Мне комфортно с Милинкович-Савичом, Стракоша тоже сильный игрок. Лукас Лейва ведет себя как чемпион на поле и за его пределам", – написал Иммобиле в instagram.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Чиро отличился 26-ю голами, а Альберто совершил 12 ассистов. В турнирной таблице Лацио лишь на один балл отстает от Ювентуса.

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