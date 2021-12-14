"Я к этому отношусь отрицательно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более, Жене нужно быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет побить рекорд. Он же не Вася из какой-то деревни.

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Всегда его исподтишка будут снимать, с трибун его будут провоцировать. Нужно уметь сдерживать себя. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе некий пиар. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а чуть-чуть взвешивать всю информацию", – поделился Воробей в программе В Десятку.

Напомним, в сети появилась аудиозапись, на которой Евгений Селезнев угрожает физически поквитаться с журналистом Андреем Сенькивым за его высказывание.

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