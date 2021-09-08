"Он здесь все знает": Петраков назвал одного из дебютантов в матче Чехия – Украина
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков готов дать шанс игрокам, которые еще не играли за национальную команду.
"Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для парней. Поэтому что 9 октября в Финляндии мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.
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Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу довызвал в сборную.
Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, не буду говорить кто. Я в них верю, они никого не боятся", – сказал Петраков в эфире Футбол NEWS.
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