Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз не уверен, что у Давида Де Хеа есть будущее в команде Эрика Тен Хага после позорного поражения от Севильи (0:3) в четвертьфинале Лиги Европы.

Накануне Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы, потерпев фиаско в Севилье. Давид Де Хеа получил три "сухих" мяча, к двум из которых причастен непосредственно. Сначала испанский кипер рискованно отдал на Харри Магуайра, который потерял мяч у собственных ворот, а в конце игры подарил гол Юссефу Эн-Несири.

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Легенда "красных дьяволов" Пол Скоулз раскритиковал игру Де Хеа, выступающего за Ман Юнайтед еще со времен сэра Алекса Фергюсона (2011-й).

"Он был фантастическим вратарем, но не фантастическим футболистом. Все видели пас, который Де Хеа отдал Магуайру. Возможно, Магуайр и хотел эту передачу, но нужно читать ситуацию. Анализировать происходящее на стадионе. Это было явно некстати. Независимо от того , что просит тренер, нужно анализировать конкретную ситуацию

В Манчестер Сити Гвардиола практически гарантированно сказал бы придержать мяч. Думаю, что Де Хеа заставил нервничать всю команду. Большой вопрос, вписывается ли он в философию Эрика Тен Хага", – цитирует Скоулза Marca.

В чемпионате Англии манкунианцы занимают 3 место. Эрик Тен Хаг в дебютном сезоне уже выиграл с МЮ один трофей – Кубок английской лиги.

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