"Какова ситуация с судьбой трех лучших по мнению болельщиков Черноморца футболистов – полузащитников Артура Авагимяна, Зиги Бадибанги и вратаря Даниила Варакуты? Все трое отдыхают. Их судьбы находятся в стадии определения (у первого завершается срок аренды, а у двух других подходят к окончанию контракты, – прим.).

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Есть ли вероятность, что они или же кто-то из них в команде останутся? Вероятность есть. Однако могу сказать, что на сегодня до конкретики относительно подписания документа мы не договорились. Если я скажу о том, что с кем-то договорились, а завтра может такое быть, что футболист скажет, что ему нужен новый Бентли. А мы скажем: "У нас есть только новая Таврия".

То есть все в процессе по всем трем – как по Авагимяну общаемся, так и по Бадибанге разговариваем. Это же самое могу сказать и о Варакуте. У нас есть цель, чтобы намерения продолжить сотрудничество с этими футболистами реализовались", – сказал Мисюра в комментарии Sport.ua.

Напомним, ранее журналист Виктор Вацко заявил, что в первой команде Черноморца осталось только 5 игроков.

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