"Прогресс Ризныка? Игрок сборной Украины – это о чем-то говорит. Приятно. Хотелось, чтобы больше наших футболистов попадали в сборную, но пока один, и радуемся. Интерес к Ризныку, Тиллю и Степанюку? Всегда хочется, чтобы в команде был хороший футболист.

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Только собираешь, у нас было 4 молодых игрока, перспективных, только заиграли – всех "украли". Футболист ищет, где ему лучше. Понятно, что жизнь футбольна коротка, каждый хочет заработать денег. Я разговаривал с Ризныком, он за границу очень хочет. Но есть еще контракт. Думаю, добьет его и... Как бы то ни было, команда его поблагодарит – в долгий путь и счастье пожелаем.

Полгода назад предлагали хорошие деньги – мне звонил Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист шел бесплатно, если есть предложения", – отметил Максимов в программе ТРЕНДЕЦЬ.

В текущем сезоне УПЛ 21-летний Дмитрий Ризнык сыграл 17 матчей, в которых пропустил 17 голов и отразил 5 пенальти, превзойдя многолетний рекорд Украины. Основным претендентом на кипера раньше называли Шахтер.

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