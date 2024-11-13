"Повлиял ли расизм на то, что Винисиус Жуниор не получил "Золотой мяч"? Нет, это не имеет ничего общего с расизмом. К расизму в футболе относятся совсем по-другому. Думаю, что он вызывает раздражение, делая те вещи на поле, которые не должен делать. Он заслуживает "Золотого мяча", но его поведение вызывает вопросы.

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Помню, как соперник [Киммих из Баварии] вежливо вернул Винисиусу мяч, но тот проигнорировал этот жест, в результате которого мяч оказался на земле. Соперник снова подобрал этот мяч и дал его Жуниору уже прямо в руки. Винисиус всегда ведёт себя на грани дозволенного. В его случае мы не имеем золотой середины: его либо любят, либо ненавидят", – цитирует Лушембургу Cadena SER.

Напомним, что Вандерлей Лушембургу тренировал Реал в сезоне 2004/05.