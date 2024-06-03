"Если это произойдет, будет потрясающе. Такой игрок, как он... Вы видели в финале, что единственная деталь, которой нам не хватало, – бомбардира.

Мбаппе идет на существенное уменьшение зарплаты, но Реал обещает более 100 миллионов евро – раскрыты все детали трансфера года

Думаю, если бы он пришел и дал нам это, мы были бы в лучшем положении. Он вывел бы нас на новый уровень", – цитирует полузащитника Реала Eurosport.

Напомним, что инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Килиан Мбаппе уже подписал соглашение со "сливочными". В ближайшее время Реал должен официально объявить о переходе француза.

Мбаппе, я пишу тобі листа...