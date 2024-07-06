"Мы проделали большую работу. Выиграли три из четырех послематчевых пенальти. Для игроков, которые выходят на поле и делают то, что они делали, вроде Сака, который прошел через трудности, и выдержал это давление, это великолепно.

Англия – Швейцария – 1:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024 с очередной серией пенальти

С Букайо работать – мечта, он сказочный парень, такой профессионал, с ним так весело. Он выполняет удивительную работу с мячом и без него. Я считаю, что все игроки были блестящими, это лучшая игра, которую мы когда-либо играли. Они проявили характер и стойкость.

Огромное выступление, огромный результат, и все еще выступаем на турнире. Мы в нашем третьем полуфинале, и это многое говорит обо всей группе. Я думаю, что мы хорошо контролировали ситуацию.

Как далеко может зайти Англия? Вот в чем сейчас вызов. Мы хорошо играли против очень хорошей команды. Вы должны быть на высоте в обороне. Я считаю, что наш прессинг был хорошим, мы использовали мяч намного лучше, чем делали это на протяжении всего турнира. Есть признаки роста", – цитирует Саутгейта BBC.

Напомним, что Букайо Сака сравнял счет в матче со Швейцарией, переведя игру в дополнительное время. В серии пенальти Англия была сильнее и получила путевку в полуфинал Евро-2024.

Англия вышла в полуфинал Евро-2024, по пенальти выбив Швейцарию – Сака спас классным голом, звезда Ман Сити подвел