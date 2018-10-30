"Он вынужденно жил в Макеевке", – Олимпик встал на защиту своего пресс-атташе

Донецкий Олимпик открыто встал на защиту своего пресс-атташе Олега Баркова, который подозревается в участии в чемпионате "ДНР".

"В связи с последними выпадами в адрес пресс-атташе нашего клуба Олег Барков, хотим выразить поддержку нашему сотруднику. Считаем, что не может быть дискриминации по одному тому факту, что человек жил в Макеевке в 2016 году и занимался спортом в родном городе, вёл здоровый образ жизни. Футбол был его хобби.

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Олег на тот момент не работал в Олимпике, вынужденно жил в Макеевке в связи с семейными обстоятельствами, и которые на тот момент были в его семье.

Мы, футбольный клуб Олимпик, поддерживаем Олега в этой непростой для него ситуации, когда он стал жертвой чьих-то интриг. Мы знаем его как профессионала и патриота своей страны.", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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