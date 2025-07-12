Шахтер не договорился на данный момент о пролонгации соглашения с защитником сборной Украины Ефимом Коноплей.

"Из того, что я узнавал, то якобы в переговорах о продлении контракта никаких продвижений нет. Набивает себе цену? Насколько я слышал, то да.

"Цикл не завершился": Марлон раскрыл причины возвращения в Шахтер

Он выкручивает руки Шахтеру: "Я стою столько, вот такой контракт я хочу. Или столько, или я ухожу свободным агентом", – рассказал инсайдер Игорь Бурбас в BurBuzz.

Напомним, Transfermarkt указывает на то, что контракт Ефима Конопли с Шахтером действует до 30 сентября 2026 года. В общем защитник сыграл за "горняков" в 88 матчах, в которых забил пять голов и отдал 11 ассистов.

Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы