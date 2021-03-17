"Он выглядит сумасшедшим": Каррагер выбрал лучшего между Мбаппе и Холандом
06:00 - Читати українською
Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер пророчит светлое будущее Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе.
"Сегодня я в очередной раз смотрел клипы. Раньше я всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде что-то есть.
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Он выглядит сумасшедшим, но это в хорошем смысле. Порой кажется, что ему просто все равно. А потом ты видишь его празднование против голкипера в Лиге чемпионов. Мне понравилось", – цитирует Каррагера Daily Mail.
Добавим, что Холанд вместе с Боруссией прошел Севилью в 1/8 Лиги чемпионов, а Мбаппе и компания выбили Барселону.
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