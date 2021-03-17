"Сегодня я в очередной раз смотрел клипы. Раньше я всегда выбирал Мбаппе, но в Холанде что-то есть.

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Он выглядит сумасшедшим, но это в хорошем смысле. Порой кажется, что ему просто все равно. А потом ты видишь его празднование против голкипера в Лиге чемпионов. Мне понравилось", – цитирует Каррагера Daily Mail.

Добавим, что Холанд вместе с Боруссией прошел Севилью в 1/8 Лиги чемпионов, а Мбаппе и компания выбили Барселону.

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