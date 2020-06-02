"Он выглядит как зомби": Ди Мария имеет серьезные проблемы со здоровьем – жена обеспокоена

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария тяжело переносит полное отсутствие футбола после решения Франции окончательно завершить сезон.

Аргентинец имеет признаки недомогания, бессонницы и даже депрессии, информирует Le Parisien со ссылкой на представителя медштаба ПСЖ.

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Ди Мария крайне разочарован полной остановкой сезона в Франции и просто не может найти себе интересное занятие. 32-летний игрок с нетерпением ждет возобновления командных тренировок ПСЖ, однако это произойдет только через три недели. Проблемы Ди Марии изрядно беспокоят его семью. Жена хавбека, Хорхелина, в разговоре с друзьями призналась, что "Анхель выглядит как зомби".

Добавим, что аргентинец был одним из ведущих игроков ПСЖ в текущем сезоне – 11 голов и 21 ассист в 37 поединках.

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