"Атмосфера была фантастической. Мы видели, как интенсивно играл Ньюкасл. Этого мы и ожидали; мы были уверены в себе и верили в свои силы. Очень важно начать сезон с трех набранных очков. В прошлом сезоне мы проиграли Монако в первом туре. Это помогает нам становиться все лучше и лучше.

Дубль Рашфорда? Он всегда так играет на тренировках, и сегодня мы это увидели в игре. Я рад за него. В нападении у нас много хороших игроков, и он один из них. Я рад, что он у нас есть. Он дает нам больше возможностей. Хорошо, что он у нас есть.

Эти два гола очень помогут Маркусу сделать следующий шаг. Очень важно, чтобы он был уверен в себе и чувствовал себя хорошо. Эти голы невероятно важны для него на следующих этапах", – цитирует Флика ВВС.

