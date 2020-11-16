"Я не знаю, является ли Рамос лучшим пенальтистом мира. Я считаю критику нормальным явлением.

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Мы знаем, где находимся. На него всегда оказывают давление, критикуют либо хвалят. Нужно знать, как справляться с обеими сторонами медали. Я считаю, что люди одобряют хорошие результаты, а достижения Серхио настолько убедительны... Их невозможно поставить под сомнение", – цитирует тренера Marca.

Напомним, что Серхио Рамос умудрился не реализовать два одиннадцатиметровых против швейцарцев в Лиге наций. Во вторник, 17 ноября, "Фурия роха" в битве со сборной Германии определит победителя квартета.

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