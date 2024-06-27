"Конечно, я очень разочарован. С таким подбором исполнителей у украинцев не должно было быть проблем с выходом из группы. Все испортил стартовый поединок с румынами, где, складывается впечатление, не обошлось без недооценки соперника.

"Ці 4 очки – для статистики. Ваги вони не мають": блекаут України, пошуки Реброва, чи бракувало Мудрика і Циганкова

Все же, второй тайм следующего матча со словаками давал основания надеяться, что еще не все потеряно и подопечные Сергея Реброва смогут взять верх над бельгийцами, которые в последнее время не впечатляют. К сожалению, сказалось отсутствие травмированных Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика, убежден, их скорость и креативность особенно пригодились бы после перерыва, когда бельгийцы выглядели уставшими.

Однако имеем то, что имеем. Приходится досрочно покидать Евро. Детальный анализ выступления украинской сборной еще впереди, но очевидно, что ключевые игроки выступили хуже, чем ожидалось. Обидно, когда надежды не оправдываются", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и разошлась миром с Бельгией (0:0). В итоге все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов и она заняла последнее место в квартете.

"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"