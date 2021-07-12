Лидер сборной Италии Леонардо Бонуччи не сдерживал эмоций после исторической победы в финале Евро-2020.

После решающего сейва Доннаруммы защитник "Скуадры" Леонардо Бонуччи подбежал к камере и эмоционально прокричал "It's coming to Rome!" (Он возвращается в Рим).

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Этой фразой 34-летний итальянец потроллил гимн болельщиков сборной Англии "Football's coming home", который был особенно актуален перед финалом на Уэмбли. Ведь именно англичан считают основателями игры миллионов.

Напомним, Бонуччи забил мяч, который позволил итальянцам перевести игру в экстра-тайм и победить.

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