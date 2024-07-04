"Ямаля делает особенным то, что он играет на очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение – следить за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему еще придется многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет такое, что просто удивляешься.

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Сейчас Родри входит в два-три лучших опорных полузащитника в мире. Может, он и является лучшим. Вы всегда можете передать ему мяч, и он всегда просит об этом. Он почти всегда принимает правильные решения и почти никогда не теряет мяч. Это игрок, которого каждый тренер и каждая команда хотели бы иметь в своих рядах", – цитирует Гюндогана УЕФА.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится 5 июля в 19:00

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