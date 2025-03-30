"В эпизоде с голом Довбика судья должен был зафиксировать нарушение правил против Баскиротто. Моя команда играла с воодушевлением, убежденностью, решимостью, но этого оказалось недостаточно. Защитник получил удар плечом от Довбика, и я не знаю, почему арбитр не дал свисток в этот момент.

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Баскиротто отлетел от Довбика на два метра после этого фола. Он весит 90 кг. Он не тот защитник, который проигрывает физические дуэли. Он живёт ради физического контакта. Но случилось то, что случилось", – сказал Джампаоло в интервью DAZN.

По итогам этой встречи Лечче опустился на 17-е место в турнирной таблице Серии А. Рома временно поднялась на шестую строчку.

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