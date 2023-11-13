"Мы знали о Довбике много лет, когда он еще играл за Днепр-1 в менее конкурентоспособной и менее прослеживаемой лиге. За такими игроками сложнее наблюдать. Он уже тогда забивал много голов."

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Ситуация, которую, к сожалению, переживает Украина, способствовала соглашению с ним, поскольку она позволила нам приобрести игрока, имеющего для нас большое значение", – цитирует Карселя TUTTOmercatoWEB.

Напомним, в нынешнем сезоне Довбик провел 14 матчей за Жирону во всех турнирах. Украинец отличился 7 голами и отдал 6 ассистов. Жирона возглавляет турниру таблицу Ла Лиги, опережая идущий вторым Реал на два пункта.

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