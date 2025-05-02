"Месси по-настоящему заиграл, когда ему был 21 год, поэтому в настоящее время Ламин добился большего и играет лучше, чем Месси в его 16, 17, 18 лет.

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Единственное отличие для меня заключается в стабильности. Месси играл на невероятном уровне 10, 12, 13 лет. Способен ли Ямаль на это? Способен ли он оставаться голодным, здоровым? Способен ли он не витать в облаках?

Люди все время говорят: "Слушай, а зачем он красит волосы?" Я никогда не осуждаю людей за то, что они делают, потому что сперва их нужно узнать лучше, а я не знаю Ламина как человека. Так что пусть делает то, что хочет, он кажется скромным парнем, который не боится получить мяч. Каждый раз, когда он теряет мяч, он делает новую попытку.

Он представляет собой настоящую угрозу в каждом матче, поэтому он уже лучше Месси в этом возрасте, но Месси для меня остается лучшим из тех, кого я видел", – цитирует де Бура Goal.

Напомним, Ламин Ямаль в текущем сезоне сыграл за Барселону в 49 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 24 ассиста.

К слову, Рональд де Бур выступал за Аякс и Барселону. С нидерландским клубом он выигрывал Лигу чемпионов в 1995 году.

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