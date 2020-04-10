"Он уничтожил меня, потому что мало понимал в футболе": Карлос унизил тренера, который мог возглавить сборную Украины

Легендарный Роберто Карлос поделился не слишком приятными воспоминаниями о сотрудничестве с Роем Ходжсоном в Интере.

"Рой Ходжсон уничтожил меня. Он заставил меня играть в центре полузащиты, поэтому у меня не было шанса сыграть за Бразилию на Копа Америка-1997.

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Дело не в том, что мы плохо ладили, а в том, что он мало понимал в футболе. Ходжсон считает, что Роберто Карлосу не хватает дисциплины, чтобы играть на левом фланге обороны, а Феличе Чентофанти будет лучшим на этой позиции. Я поговорил с Моратти и попросил его отпустить меня", – цитирует Карлоса Marca.

Напомним, звездный бразилец перешел из Палмейраса в Интер в 1995 году, однако продержался в Милане только один сезон. После первого неудачного опыта в Европе Карлос присоединился к Реалу, где и добыл значительную часть своих титулов. Ходжсон задержался в Интере лишь на год дольше – англичанин продолжил регулярно менять места работы, а в 2007-м мог оказаться даже в сборной Украины.

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