"Он умолял о переходе в Арсенал": Фабрегас назвал звездного соотечественника, который мог стать в "канониром"

Бывший полузащитник Арсенала Сеск Фабрегас вспомнил одну из трансферных эпопей "канониров", которая завершилась неудачей.

"Это был 2009 год, Хаби был игроком Ливерпуля. Я разговаривал с ним по телефону все лето. Он очень хотел трансфера и буквально умолял всех о переходе в Арсенал. Он действительно хотел приехать в Лондон. Я старался изо всех сил, общался с руководством, высказал свое мнение и считал, что Алонсо стал бы невероятным дополнением для нашей команды в то время.

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Несколько раз я был разочарован отсутствием прогресса, ведь трансфер был так близок. Игрок очень хочет прийти, так легко заключить это соглашение. Я не спортивный директор, я сужу с точки зрения игрока. Когда игрок хочет перейти куда-то, трансфер может быть легко оформлен. Случай Хаби Алонсо был как раз таким.

Я помню, что разговаривал с ним весь отпуск, он спрашивал, что происходит. Срыв трансфера – это позор, потому что я думаю, что он был бы отличным дополнением к этой команде. Хаби Алонсо был создан для Арсенала", – сказал Фабрегас в подкасте Arsecast.

Напомним, летом 2009 года Хаби Алонсо перешел из Ливерпуля в мадридский Реал за 34 млн евро. В составе Королевского клуба он выступал до 2014 года и стал победителем Лиги чемпионов.

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