Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий призвал не критиковать Анатолия Тимощука из-за того, что тот работает в питерском Зените.

"У него все нормально. Он сейчас полностью сконцентрирован на команде. Он живет в Санкт-Петербурге, в Луцке я его уже давно не видел.

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Наши журналисты любят раздуть. Будучи футболистами сборной Украины, мы вместе ездили в военный госпиталь во Львове, навещали наших героев АТО. А когда он уехал в Россию, то и с той стороны была критика: "Почему не поехал в Донецк, где разбомбили дома?"

Я в этом плане его понимаю, что он пытался давать поменьше комментариев. Я его позицию знаю. Тимоха – украинец. А так ему прилетало с обеих сторон, он сначала поехал к военным, потом отказался. Толик помогал армии.

Морально, может, его немного прибивало. Но он пацан устойчивый, со своей позицией. Он понимает ситуацию и знает, где он сейчас живет. Хотя он украинец, но живет в России", – поделился Федецкий в комментарии От души в душу.

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