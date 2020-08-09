"Он учился у Зидана, у Вальверде": Маркевич оценил перспективы сына в Мариуполе

"Я думаю, что он может что-то мне подсказать. Он работал четыре года в Испании. Со мной ездил почти на все сборы. Он знает мою работу и работу лучших тренеров. Он учился у Зидана, у Вальверде.

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Главное, чтобы у него все получилось. Сейчас в команде много молодежи будет. Понятно, что это не так просто. Ну, его выбор, поэтому пусть начинает. Думаю, у Мариуполя будет такой стиль, который был в Агробизнесе, когда он его тренировал", – сказал Мирон Маркевич в интервью Sport.ua.

Напомним, Маркевич-младший возглавил Мариуполь 3 августа, сменив на этом посту Александра Бабича. Азовцы заняли 7 место в прошлом розыгрыше УПЛ, а затем проиграли Колосу в финале плей-офф за Лигу Европы.

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