"Невероятно рад представить Лео Месси в статусе игрока ПСЖ. Горжусь этим. Для нашего клуба и мирового футбола это исторический день. Фантастический момент!

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Лео все знают – он превратил футбол в магию. Он прирожденный победитель. Это вдохновляет фанатов по всей планете. Когда мы пришли в ПСЖ 10 лет назад, то люди спрашивали, что же мы будем делать. Мы гордимся пройденным путем. Хочу поблагодарить Лео, его семью и всех тех, кто сделал возможным этот переход", – приводит слова функционера RMC Sport.

Напомним, что Лионель Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 2+1. Аргентинец вынужден был покинуть родную Барселону из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

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