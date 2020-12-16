Эркут Согут – агент Месут Озила – рассказал об отношении своего клиента к лондонскому Арсеналу, который не включил его в заявку на сезон.

"Ситуация непростая. Озил любит Арсенал и болельщиков. Он сожалеет, что ему не дали шанс в этом сезоне. Думаю, болельщики хотят, чтобы он вернулся на поле, в последней игре они скандировали его имя.

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Он тренируется усерднее, чем когда-либо. Кроме тренировок в клубе, он также тренируется дома, один. Это свидетельствует о его профессионализме. Жаль, что Месут не играет. Конечно, все обсуждают его зарплату, и я понимаю почему. С моей точки зрения, это растрата учитывая его талант и креативность.

Многие клубы хотели бы заполучить Озила. Так было всегда, но его готовность уважать контракт и играть никуда не исчезла. Он человек слова, верный, таких трудно найти в наше время", – цитирует агента Tuttomercatoweb.

Напомним, Месут Озил не попал в заявку Арсенала на сезон. Срок контракта футболиста истекает 30 июня 2021 года.

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