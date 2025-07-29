Итальянские и английские СМИ не перестают отправлять форварда Ромы Артема Довбика в чемпионат Англии. На днях появилась информация о том, что в услугах форварда заинтересованы Кристал Пэлас, Вест Хэм и Лидс. Агент украинца Алексей Люндовский отреагировал на эти слухи.

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– Может ли Артем уйти из Ромы? Вы общались с другими европейскими клубами?

– Добрый день, Спасибо за вопрос. Артем сосредоточен на подготовке к новому сезону в Роме. Сейчас он только об этом и думает, и подобные слухи в последние дни только сбивают его с толку, – сказал Люндовский в комментарии порталу LAROMA24.IT.

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