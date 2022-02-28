"Нет ни единого шанса, что Хорхе покинет Россию. Он точно останется в Москве", – отметил Карузо в комментарии Рейтинг Букмекеров.

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Добавим, что Карраскаль этой зимой стал игроком ЦСКА Москва, его контракт рассчитан до лета 2022 года, после чего он должен вернуться в Ривер Плейт. Одной из возможных причин того, что колумбиец не покинет Россию, является то, что большинство стран закрыли воздушные границы для России.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.

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