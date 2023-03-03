"Он тебя не прикроет": Месси оставили угрозы, обстреляв магазин жены
3 марта 17:23 - Читати українською
Кроме тысяч фанатов, нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси имеет еще и недоброжелателей.
В Росарсио двое неизвестных на мотоцикле в четверг утром обстреляли металлические ролеты семейного магазина Антонеллы Рокуццо и оставили записку Лионелю.
Месси определился, где хочет продолжить карьеру, – журналист
"Месси, мы ждем тебя. Хавкин (нынешний мэр Росарио – прим.) – наркоторговец, он не прикроет тебя", – говорилось в послании, прикрепленном к мешку с углем.
В общей сложности по магазину Supermercado Unico злоумышленники выпустили 14 пуль. Местные СМИ сообщают, что так преступники могут требовать деньги от звезды ПСЖ.
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