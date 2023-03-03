Кроме тысяч фанатов, нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси имеет еще и недоброжелателей.

В Росарсио двое неизвестных на мотоцикле в четверг утром обстреляли металлические ролеты семейного магазина Антонеллы Рокуццо и оставили записку Лионелю.

Месси определился, где хочет продолжить карьеру, – журналист

"Месси, мы ждем тебя. Хавкин (нынешний мэр Росарио – прим.) – наркоторговец, он не прикроет тебя", – говорилось в послании, прикрепленном к мешку с углем.

В общей сложности по магазину Supermercado Unico злоумышленники выпустили 14 пуль. Местные СМИ сообщают, что так преступники могут требовать деньги от звезды ПСЖ.

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight.



A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left:



"Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you" pic.twitter.com/LcHOdlbGry — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 2, 2023