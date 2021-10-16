"Возможно Шевченко и родился под счастливой звездой. Но за этим стоит кропотливая работа. И целеустремленность, которая у Андрея есть. Мы видели, как он, будучи игроком, двигался вперед по восходящей.

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Так же, как и он стал тренером. Он максималист по сути. Все, за что он берется, он старается максимально качественно делать и требовать это от тех людей, которые ему помогают. Поэтому неудивительно, что он стал обладателем "Золотого мяча" и сейчас является топ-тренером.

Где Шевченко продолжит карьеру? Я ближе склоняюсь к Милану. Он там родной человек, там его все очень любят. И для него это тоже родная страна, вторая после Украины. И менталитет у него уже европейский. Там, мне кажется, будет легко ему работать. Андрей подрос уже в плане знаний. Мне кажется, итальянский чемпионат – тот чемпионат, где он может себя проявить", – сказал Костюк в программе "Бомбардир".

Напомним, Шевченко прекратил работу со сборной Украины после Евро-2020. У него и его тренерского штаба истекли сроки действия контрактов, а договориться с УАФ относительно новых соглашений не удалось. СМИ сватали Андрея в разные клубы и сборные, однако украинец пока остается без работы.

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