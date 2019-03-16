"Он так напился, что его нашли в кустах", – Щенсны вспомнил забавную историю об Уилшире

Голкипер Ювентуса Войцех Щенсны рассказал о курьезном случае, который произошел с его бывшим одноклубником в Арсенале Джеком Уилширом, на свадьбе поляка.

"Уилшир является моим лучшим другом, наравне с Крыховяком. Во время моей свадьбы он так напился, что мы нигде не могли его найти в течение двух часов. Впоследствии его нашли в кустах, где он спал.

Уилшир не поможет Вест Хэму в текущем сезоне

Он перенес одну травму, которую так полноценно и не залечил. Это привело к следующей травме и так без конца.

Джек – один из самых ярких талантов, которых я когда-либо встречал. Через эти травмы он играет всего лишь за Вест Хэм, хотя мог бы играть за большой европейский клуб", – сказал Щенсны в интервью YouTube-канала Foot Truck.

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