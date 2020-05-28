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"Он странный парень": президент Брешии подтвердил уход Балотелли

09:32 75 Читати українською
"Он странный парень": президент Брешии подтвердил уход Балотелли
Челлино и Балотелли / ANSA

Президент итальянской Брешии Массимо Челлино заявил, что скандальный форвард Марио Балотелли больше не сыграет за "ласточек".

"Я стараюсь избегать всевозможных исков, но дело Балотелли была раздуто настолько, что никакому футболу там места уже не осталось.

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Марио – странный парень. Он уже не с нами в мыслях, поэтому я воспринимаю как должное его уход. Это не слишком отличается от того, что он делал на протяжении всей своей карьеры. Он просто немного неуправляем. В случае вылета в Серию B его контракт аннулировался бы автоматически, поэтому с учетом нашей ситуации (20-е место, 9 очков к спасительной позиции – Футбол 24) он будет свободным агентом в следующем сезоне.

Мы не подписывали Балотелли ради внимания прессы. Мы действительно надеялись, что он станет серьезным подспорьем на поле. Я думал, что он сможет создать для себя что-то новое в Брешии, потому что он мне нравится. Мы разочаровались в нем", – цитирует Челлино Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне Серии А Марио Балотелли провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей. Ранее стало известно, что он на протяжении 10 дней не появлялся на тренировках "ласточек".

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Теги
Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Массимо Челлино
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