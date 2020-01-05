Он станет важным игроком для Ювентуса, – Гасперини о переходе воспитанника Аталанты в туринский клуб

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход шведского хавбека Деяна Кулусевски в туринский Ювентус.

"Кулусевски хорошо проявил себя в этом сезоне, поэтому вполне естественно, что он получает много внимания в средствах массовой информации. Парма сейчас использует его в новой роли, ведь у них много травм у нападающих. Я уверен, что Кулусевски станет очень важным игроком для Ювентуса .

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Все стороны выиграют от этого трансфера. У игрока будет шанс проявить себя в составе гранда, у Юве – инвестиции на будущее, а у нас будет возможность продолжить строительство нашего клуба", – цитирует Гасперини Football Italia.

Напомним, Кулусевски является воспитанником Аталанты, за которую сыграл 3 матча в прошлом розыгрыше Серии А. Он подписал контракт с туринцами до лета 2024 года. Вторую половину сезона 2019/20 швед проведет в Парме на правах аренды. Трансфер стоил Юве 35 млн евро.

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