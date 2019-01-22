toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Он станет хорошим вратарем", – экс-конкурент Лунина в Реале оценил потенциал украинца

22 января 15:55 325 Читати українською
"Он станет хорошим вратарем", – экс-конкурент Лунина в Реале оценил потенциал украинца

Бывший голкипер Реала, который недавно перешел в Лидс, Кико Касилья поделился впечатлениями от тренировок вместе с Андреем Луниным.

"Он скромный парень, который любит настойчиво работать. Я не знаю, останется ли он в Мадриде, или нет, но он будет хорошим вратарем", – цитирует Касилью Marca.

Касилья стал игроком Лидса

Напомним, 32-летний Кико, который является воспитанником клубной академии Реала, так и не смог составить конкуренции Куртуа и Навасу, поэтому решил продолжить карьеру в Англии.

Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб прошлым летом и прошел вместе с командой предсезонную подготовку. Сейчас украинец выступает на правах аренды в Леганесе, где сыграл всего 4 матча во всех турнирах.

Испанские судьи, возможно, помогли Барселоне обыграть Леганес, а Суарес грубо "заехал" в лицо конкуренту Лунина

Теги
Испания Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин Кико Касилья Кико Касилья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
3
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук